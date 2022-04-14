Tokenomika pro Solace ($SOLACE)

Zjistěte klíčové informace o Solace ($SOLACE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Solace ($SOLACE)

Shipped by UC Berkeley team who placed first in the Virtuals Hackathon, Solace is an AI-driven emotional companion designed to provide continuous, context-aware mental health support through natural voice interaction and deep-learning–powered emotion analysis. Built to integrate seamlessly into users’ daily lives, Solace bridges the gap between on-demand self-care tools and professional therapy by delivering personalized interventions, tracking emotional wellbeing over time, and providing scalable support for individuals and teams.

Oficiální webové stránky:
https://www.solacelaunch.com/

Solace ($SOLACE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Solace ($SOLACE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M
Historické maximum:
$ 0.04070279
$ 0.04070279$ 0.04070279
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00267979
$ 0.00267979$ 0.00267979

Tokenomika Solace ($SOLACE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Solace ($SOLACE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $SOLACE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $SOLACE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $SOLACE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$SOLACE!

Předpověď ceny $SOLACE

Chcete vědět, kam může $SOLACE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $SOLACE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.