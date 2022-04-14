Tokenomika pro SNPad (SNPAD)

Tokenomika pro SNPad (SNPAD)

Zjistěte klíčové informace o SNPad (SNPAD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o SNPad (SNPAD)

SNPAD is a DePIN advertising platform featuring an AI-driven smart TV app that automatically replaces traditional commercials with personalized ads once installed. Users earn up to 70% of ad revenues in SNPad tokens, enhancing their viewing experience without additional interactions.

Oficiální webové stránky:
https://snpad.snp.network
Bílá kniha:
https://snpad.snp.network/docs/paper.pdf

SNPad (SNPAD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SNPad (SNPAD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M
Celkový objem:
$ 280.00M
$ 280.00M$ 280.00M
Objem v oběhu:
$ 280.00M
$ 280.00M$ 280.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.19M
$ 4.19M$ 4.19M
Historické maximum:
$ 0.051834
$ 0.051834$ 0.051834
Historické minimum:
$ 0.01018394
$ 0.01018394$ 0.01018394
Aktuální cena:
$ 0.01496296
$ 0.01496296$ 0.01496296

Tokenomika SNPad (SNPAD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SNPad (SNPAD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SNPAD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SNPAD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SNPAD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSNPAD!

Předpověď ceny SNPAD

Chcete vědět, kam může SNPAD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SNPAD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.