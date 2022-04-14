Tokenomika pro SLOVE (SLOVE)

Tokenomika pro SLOVE (SLOVE)

Zjistěte klíčové informace o SLOVE (SLOVE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o SLOVE (SLOVE)

Oficiální webové stránky:
https://playseedgo.com/

SLOVE (SLOVE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SLOVE (SLOVE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 196.87K
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 90.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 218.74K
Historické maximum:
$ 0.193733
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00219263
Tokenomika SLOVE (SLOVE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro SLOVE (SLOVE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SLOVE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SLOVE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SLOVE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSLOVE!

Předpověď ceny SLOVE

Chcete vědět, kam může SLOVE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SLOVE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.