Tokenomika pro Skimask Pnut (SKINUT)

Zjistěte klíčové informace o Skimask Pnut (SKINUT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Skimask Pnut (SKINUT)

Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community.

https://skimaskpnut.meme/

Skimask Pnut (SKINUT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Skimask Pnut (SKINUT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 63.92K
$ 63.92K
Celkový objem:
$ 991.44M
$ 991.44M
Objem v oběhu:
$ 991.44M
$ 991.44M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 63.92K
$ 63.92K
Historické maximum:
$ 0.00206967
$ 0.00206967
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Skimask Pnut (SKINUT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Skimask Pnut (SKINUT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SKINUT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SKINUT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SKINUT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSKINUT!

Předpověď ceny SKINUT

Chcete vědět, kam může SKINUT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SKINUT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.