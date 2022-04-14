Tokenomika pro Skeb (SKEB)

Tokenomika pro Skeb (SKEB)

Zjistěte klíčové informace o Skeb (SKEB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Skeb (SKEB)

Skeb is a Japanese commission platform with over 113,000 native creators and 2.23M users. Skeb Coin is a crypto asset that enables smooth transactions between creators and their fans. Skeb Coin is going live as the native governance token on this platform for realizing Skebverse.

Oficiální webové stránky:
https://skebcoin.com/

Skeb (SKEB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Skeb (SKEB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M
Celkový objem:
$ 9.98B
$ 9.98B$ 9.98B
Objem v oběhu:
$ 9.58B
$ 9.58B$ 9.58B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.41M
$ 4.41M$ 4.41M
Historické maximum:
$ 0.01238736
$ 0.01238736$ 0.01238736
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00044231
$ 0.00044231$ 0.00044231

Tokenomika Skeb (SKEB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Skeb (SKEB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SKEB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SKEB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SKEB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSKEB!

Předpověď ceny SKEB

Chcete vědět, kam může SKEB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SKEB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.