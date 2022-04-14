Tokenomika pro SHITCOIN (SHITCOIN)
Informace o SHITCOIN (SHITCOIN)
Shitcoin is a meme-based cryptocurrency. It is designed as a fun and community-driven project in the cryptocurrency space. The token leverages humor and internet culture to engage users, and its value is driven largely by community participation and market sentiment. Shitcoin aims to provide a lighthearted alternative to traditional cryptocurrencies, with a focus on creating a space for entertainment and social interaction. The token is currently listed on various cryptocurrency exchanges, and it is supported by an active community on platforms like Telegram and Twitter and its own website .
SHITCOIN (SHITCOIN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro SHITCOIN (SHITCOIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika SHITCOIN (SHITCOIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro SHITCOIN (SHITCOIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SHITCOIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SHITCOIN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SHITCOIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHITCOIN!
Prohlášení
