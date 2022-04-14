Tokenomika pro Sharbi ($SHARBI)
Informace o Sharbi ($SHARBI)
$Sharbi changes what you expect from your meme coin! - she's a multi-chain powerhouse designed for growth, rewards, and massive potential.
With 24 months of success and a KYC-verified DAO, she’s here for the long haul. Whether you’re earning a Pay2Hold revenue share, collecting quarterly dividends from her own BBC Whale Fund, or exploring Sharbi(dot)fun - her addicting launch platform - Sharbi brings real value to the table.
Sharbi - Get Some
Sharbi ($SHARBI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sharbi ($SHARBI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Sharbi ($SHARBI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Sharbi ($SHARBI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $SHARBI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $SHARBI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $SHARBI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$SHARBI!
Předpověď ceny $SHARBI
Chcete vědět, kam může $SHARBI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $SHARBI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.