Tokenomika pro Sharbi ($SHARBI)

Zjistěte klíčové informace o Sharbi ($SHARBI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Sharbi ($SHARBI)

$Sharbi changes what you expect from your meme coin! - she's a multi-chain powerhouse designed for growth, rewards, and massive potential.

With 24 months of success and a KYC-verified DAO, she’s here for the long haul. Whether you’re earning a Pay2Hold revenue share, collecting quarterly dividends from her own BBC Whale Fund, or exploring Sharbi(dot)fun - her addicting launch platform - Sharbi brings real value to the table.

Sharbi - Get Some

Oficiální webové stránky:
https://sharbi.net
Bílá kniha:
https://sharbi-dao.gitbook.io/sharbimemequeen

Sharbi ($SHARBI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sharbi ($SHARBI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 175.89K
$ 175.89K$ 175.89K
Celkový objem:
$ 74.96B
$ 74.96B$ 74.96B
Objem v oběhu:
$ 74.96B
$ 74.96B$ 74.96B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 175.89K
$ 175.89K$ 175.89K
Historické maximum:
$ 0.00001997
$ 0.00001997$ 0.00001997
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Sharbi ($SHARBI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sharbi ($SHARBI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $SHARBI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $SHARBI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $SHARBI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$SHARBI!

Předpověď ceny $SHARBI

Chcete vědět, kam může $SHARBI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $SHARBI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.


