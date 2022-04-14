Tokenomika pro Sandy Codex (SANDY)

Zjistěte klíčové informace o Sandy Codex (SANDY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Sandy Codex (SANDY)

CODEX is an AI-driven video framework created by Sandwatch. Unlike most AI tools that focus on text, CODEX specializes in producing high-quality video content with branded characters that are stable in appearance, personality, and voice. This framework automates video creation, adapts to real-time audience feedback, and aims to facilitate longer-form content like shows and movies, offering a full-service approach to AI video storytelling.

Oficiální webové stránky:
https://www.sandycodex.com/
Bílá kniha:
https://docs.sandwatch.com/sandwatch/codex/sandy-video-agent

Sandy Codex (SANDY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Sandy Codex (SANDY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 278.96K
$ 278.96K
Celkový objem:
$ 724.64M
$ 724.64M
Objem v oběhu:
$ 724.64M
$ 724.64M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 278.96K
$ 278.96K
Historické maximum:
$ 0.01349582
$ 0.01349582
Historické minimum:
$ 0.00022724
$ 0.00022724
Aktuální cena:
$ 0.00038393
$ 0.00038393

Tokenomika Sandy Codex (SANDY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Sandy Codex (SANDY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SANDY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SANDY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SANDY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSANDY!

Předpověď ceny SANDY

Chcete vědět, kam může SANDY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SANDY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

