Tokenomika pro San Chan (SAN)

Zjistěte klíčové informace o San Chan (SAN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o San Chan (SAN)

Kantaro and his loyal dog, San Chan, are on an epic journey across Japan, captivating hearts with every step. From bustling cities to serene landscapes, they're sharing each unforgettable adventure on Kantaro’s TikTok. San Chan, the charming Shiba Inu, is quickly becoming the face of joy and positivity. Let’s rally behind this adorable pup and turn her into the internet’s most lovable, meme-worthy sensation!

Oficiální webové stránky:
http://sanchan.live

San Chan (SAN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro San Chan (SAN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 20.65M
$ 20.65M
Celkový objem:
$ 941.97M
$ 941.97M
Objem v oběhu:
$ 911.99M
$ 911.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 21.33M
$ 21.33M
Historické maximum:
$ 0.03753525
$ 0.03753525
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.02185163
$ 0.02185163

Tokenomika San Chan (SAN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro San Chan (SAN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SAN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SAN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SAN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSAN!

Předpověď ceny SAN

Chcete vědět, kam může SAN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SAN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

