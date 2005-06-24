Tokenomika pro Runner on ETH (RUNNER)
Informace o Runner on ETH (RUNNER)
Who's Runner?! Homestar Runner is a pioneering web cartoon series that first took the internet by storm in the early 2000s.
Clueless athlete, always recognized by his red shirt and signature hat.
Many of you might not know that the origins of $DOGE trace back to the TV show Homestar Runner.
The use of the misspelled word "DOG" actually goes back to June 24, 2005, when it appeared in a Homestar Runner episode. In it, $RUNNER calls Strong Bad his "D-O-G-E" in an attempt to distract him from his work.
Runner on ETH (RUNNER): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Runner on ETH (RUNNER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Runner on ETH (RUNNER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Runner on ETH (RUNNER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů RUNNER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu RUNNER, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro RUNNER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRUNNER!
Předpověď ceny RUNNER
Chcete vědět, kam může RUNNER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RUNNER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.