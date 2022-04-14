Tokenomika pro Roaring Kitty (ROAR)

Tokenomika pro Roaring Kitty (ROAR)

Zjistěte klíčové informace o Roaring Kitty (ROAR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Roaring Kitty (ROAR)

MEME COIN: $ROAR is the OG token. Est. Sept '22. Inspired by The Roaring Kitty Who Inspired other to fight against wall street through Game Stop.

We Are

100% community-owned. LP burnt. Contract Renounced

Ready to Moon like $GME & $AMC?

Oficiální webové stránky:
https://ogroaringkitty.com
Bílá kniha:
https://ogroaringkitty.com/roaring-kitty-empowering-the-community-in-decentralized-finance/

Roaring Kitty (ROAR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Roaring Kitty (ROAR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.28M
$ 6.28M$ 6.28M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.28M
$ 6.28M$ 6.28M
Historické maximum:
$ 0.01512515
$ 0.01512515$ 0.01512515
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00627819
$ 0.00627819$ 0.00627819

Tokenomika Roaring Kitty (ROAR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Roaring Kitty (ROAR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ROAR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ROAR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ROAR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuROAR!

Předpověď ceny ROAR

Chcete vědět, kam může ROAR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ROAR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.