Tokenomika pro RMRK (RMRK)
Informace o RMRK (RMRK)
Rmrk is the most advanced nft system in the world, adding eternal liquidity and multi chain forward compatibility to all NFT projects coming out. An NFT can now be reused by any future project on any chain without official partnerships between the project creators.
RMRK.app is a part of Kusama's broader NFT strategy and a way to abuse Kusama's system.remark extrinsic to write custom notes onto the chain in a standardized and structured way. $RMRK is the governance, staking, and collateral token.
RMRK (RMRK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro RMRK (RMRK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika RMRK (RMRK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro RMRK (RMRK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů RMRK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu RMRK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro RMRK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRMRK!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.