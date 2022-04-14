Tokenomika pro RIFT AI (RIFT)

Zjistěte klíčové informace o RIFT AI (RIFT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o RIFT AI (RIFT)

The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort.

Oficiální webové stránky:
https://rift.ai/
Bílá kniha:
https://faq.rift.ai/

RIFT AI (RIFT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro RIFT AI (RIFT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.06M
Celkový objem:
$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 1000.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.06M
Historické maximum:
$ 0.02960724
Historické minimum:
$ 0.00606932
Aktuální cena:
$ 0.01104584
Tokenomika RIFT AI (RIFT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro RIFT AI (RIFT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RIFT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RIFT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RIFT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRIFT!

Předpověď ceny RIFT

Chcete vědět, kam může RIFT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RIFT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.