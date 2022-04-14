Tokenomika pro Restake Finance (RSTK)

Zjistěte klíčové informace o Restake Finance (RSTK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Restake Finance (RSTK)

Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer.

We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield.

Oficiální webové stránky:
https://www.restakefinance.com/
Bílá kniha:
https://docs.restakefinance.com/refi-docs-1/opportunity/what-is-eigen-layer

Restake Finance (RSTK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Restake Finance (RSTK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 362.72K
Celkový objem:
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 38.26M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 948.13K
Historické maximum:
$ 2.8
Historické minimum:
$ 0.00322433
Aktuální cena:
$ 0.00947856
Tokenomika Restake Finance (RSTK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Restake Finance (RSTK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RSTK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RSTK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RSTK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRSTK!

Předpověď ceny RSTK

Chcete vědět, kam může RSTK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RSTK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

