Tokenomika pro QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Zjistěte klíčové informace o QUBI Tokenized RWA ($QBIT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o QUBI Tokenized RWA ($QBIT)

Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure.

Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets.

Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://qubidao.com/
Bílá kniha:
https://qubi-whitepaper.gitbook.io/qubi

QUBI Tokenized RWA ($QBIT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro QUBI Tokenized RWA ($QBIT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 214.74K
$ 214.74K
Celkový objem:
$ 999.92M
$ 999.92M
Objem v oběhu:
$ 999.92M
$ 999.92M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 214.74K
$ 214.74K
Historické maximum:
$ 0.00136394
$ 0.00136394
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00021476
$ 0.00021476

Tokenomika QUBI Tokenized RWA ($QBIT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro QUBI Tokenized RWA ($QBIT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $QBIT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $QBIT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $QBIT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$QBIT!

Předpověď ceny $QBIT

Chcete vědět, kam může $QBIT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $QBIT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.