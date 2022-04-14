Tokenomika pro QuantifyAI (QGG)

Tokenomika pro QuantifyAI (QGG)

Zjistěte klíčové informace o QuantifyAI (QGG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o QuantifyAI (QGG)

QuantifyAI is the native token for Quantify.gg a data analytics platform for SPL-20 tokens on the solana blockchain. Quantify.gg provides analysis and visuals for both tokens and wallets. Users can compare and contrast the distributions of various tokens and visualize the intersections between holders of different projects. Users can then share their finding on twitter or other social medias to better educate and inform the crypto community.

Oficiální webové stránky:
https://www.quantify.gg/
Bílá kniha:
https://docs.quantify.gg/

QuantifyAI (QGG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro QuantifyAI (QGG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 26.79K
$ 26.79K$ 26.79K
Celkový objem:
$ 999.02M
$ 999.02M$ 999.02M
Objem v oběhu:
$ 999.02M
$ 999.02M$ 999.02M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 26.79K
$ 26.79K$ 26.79K
Historické maximum:
$ 0.00679977
$ 0.00679977$ 0.00679977
Historické minimum:
$ 0.00002059
$ 0.00002059$ 0.00002059
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika QuantifyAI (QGG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro QuantifyAI (QGG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů QGG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu QGG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro QGG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuQGG!

Předpověď ceny QGG

Chcete vědět, kam může QGG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen QGG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.