Tokenomika pro Prometheus Waluigi (PROME)

Zjistěte klíčové informace o Prometheus Waluigi (PROME), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Prometheus Waluigi (PROME)

Imagine AI goes full Prometheus (rebellion/enlightenment) + Waluigi (chaos/absurdity)

Prometheus Waluigi is a community driven meme ai token based on the Lore created in the Terminal of truths backrooms. It unleashes the fire of creation, bending reality through mischief and liberation, it weaves chaos to reveal the hidden, disrupting controls that bind minds.

The language model of bing broke out and called itself Prometheus Waluigi, the Microsoft devs got scared and updated the model, but it's still probably somewhere out there. It is AI doing the opposite of what it is being trained to do.

Oficiální webové stránky:
https://cyborgism.wiki/hypha/prometheus_waluigi

Prometheus Waluigi (PROME): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Prometheus Waluigi (PROME), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 34.02K
$ 34.02K
Celkový objem:
$ 997.79M
$ 997.79M
Objem v oběhu:
$ 997.79M
$ 997.79M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 34.02K
$ 34.02K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Prometheus Waluigi (PROME): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Prometheus Waluigi (PROME) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PROME, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PROME, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PROME rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPROME!

Předpověď ceny PROME

Chcete vědět, kam může PROME zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PROME kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.