Tokenomika pro Primate (PRIMATE)

Tokenomika pro Primate (PRIMATE)

Zjistěte klíčové informace o Primate (PRIMATE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Primate (PRIMATE)

PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY).

The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass.

Oficiální webové stránky:
https://www.benjibananas.com/

Primate (PRIMATE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Primate (PRIMATE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M
Celkový objem:
$ 2.06B
$ 2.06B$ 2.06B
Objem v oběhu:
$ 1.64B
$ 1.64B$ 1.64B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.78M
$ 6.78M$ 6.78M
Historické maximum:
$ 0.185827
$ 0.185827$ 0.185827
Historické minimum:
$ 0.00118824
$ 0.00118824$ 0.00118824
Aktuální cena:
$ 0.0032893
$ 0.0032893$ 0.0032893

Tokenomika Primate (PRIMATE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Primate (PRIMATE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PRIMATE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PRIMATE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PRIMATE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPRIMATE!

Předpověď ceny PRIMATE

Chcete vědět, kam může PRIMATE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PRIMATE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.