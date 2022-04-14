Tokenomika pro Primate (PRIMATE)
PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY).
The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass.
Pochopení tokenomiky pro Primate (PRIMATE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PRIMATE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PRIMATE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
