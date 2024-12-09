Tokenomika pro Poppy (POPPY)
Informace o Poppy (POPPY)
Hippo hooray! Metro Richmond ZOO is excited to announce a heartwarming addition to our animal family just in time for the holidays: a baby pygmy hippo. The newborn arrived on December 9, 2024, after a 7-month gestation. Congratulations to pygmy hippo parents Iris and Corwin on the birth of another little girl.
This is Iris and Corwin’s 3rd calf in 4.5 years (all females!), and their 2nd calf to arrive right before the holidays. Most people don’t get a hippopotamus for Christmas at all, so we feel lucky to have received two over the years.
This birth was unique as it was the first time Iris gave birth in water. While common hippos usually give birth underwater, pygmy hippo calves can be born on land or in water.
This token represents a baby pygmy hippo named Poppy.
Poppy (POPPY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Poppy (POPPY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Poppy (POPPY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Poppy (POPPY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů POPPY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu POPPY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro POPPY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPOPPY!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.