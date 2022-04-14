Tokenomika pro Paperclip AI (PAPERCLIPS)

Tokenomika pro Paperclip AI (PAPERCLIPS)

Zjistěte klíčové informace o Paperclip AI (PAPERCLIPS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Paperclip AI (PAPERCLIPS)

@Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems.

Core Features & Purpose:

ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions.

Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment.

Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement.

$PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics.

More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156

Oficiální webové stránky:
https://paperclipfactory.org/
Bílá kniha:
https://paperclip-ai.gitbook.io/paperclipai

Paperclip AI (PAPERCLIPS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Paperclip AI (PAPERCLIPS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 31.32K
$ 31.32K$ 31.32K
Celkový objem:
$ 952.05M
$ 952.05M$ 952.05M
Objem v oběhu:
$ 849.97M
$ 849.97M$ 849.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 35.08K
$ 35.08K$ 35.08K
Historické maximum:
$ 0.0065141
$ 0.0065141$ 0.0065141
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Paperclip AI (PAPERCLIPS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Paperclip AI (PAPERCLIPS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PAPERCLIPS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PAPERCLIPS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PAPERCLIPS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPAPERCLIPS!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

