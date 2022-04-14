Tokenomika pro Paperclip AI (PAPERCLIPS)
Informace o Paperclip AI (PAPERCLIPS)
@Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems.
Core Features & Purpose:
ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions.
Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment.
Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement.
$PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics.
More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156
Paperclip AI (PAPERCLIPS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Paperclip AI (PAPERCLIPS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Paperclip AI (PAPERCLIPS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Paperclip AI (PAPERCLIPS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PAPERCLIPS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PAPERCLIPS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PAPERCLIPS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPAPERCLIPS!
Předpověď ceny PAPERCLIPS
Chcete vědět, kam může PAPERCLIPS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PAPERCLIPS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.