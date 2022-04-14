Tokenomika pro Ontos (ONTOS)
Informace o Ontos (ONTOS)
Ontocracia is a community-driven political platform that aggregates and standardizes comprehensive political data from around the world. It gathers official information on countries, legislative bodies, political parties, and politicians and presents it in an intuitive, easy-to-navigate format.
The platform employs AI-driven data updates and semi-automated processes to ensure that the information remains current and reliable.
By providing accessible political insights via both web and app interfaces, Ontocracia empowers individuals to stay informed and engage in transparent governance, bridging the gap between everyday citizens and political institutions. ⚖️
Ontos (ONTOS): tokenomika a analýza cen
Tokenomika Ontos (ONTOS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Ontos (ONTOS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů ONTOS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu ONTOS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Předpověď ceny ONTOS
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.