Tokenomika pro One World Chain (OWCT)

Zjistěte klíčové informace o One World Chain (OWCT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o One World Chain (OWCT)

One World Chain is a Decentralized Ethereum Scaling Platform and EVM compatible Blockchain. Providing the ultimate layer one user experience with faster transactions at super-low gas fee. One World Chain is an All-in-One Blockchain with various Developer-Friendly applications, which can also be used by non-devs. The Blockchain utility token ticker is $OWCT.

Oficiální webové stránky:
https://oneworldchain.org/
Bílá kniha:
https://docs.oneworldchain.org/

One World Chain (OWCT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro One World Chain (OWCT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 43.17K
Celkový objem:
$ 21.00M
Objem v oběhu:
$ 21.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 43.17K
Historické maximum:
$ 0.00381587
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00205566
Tokenomika One World Chain (OWCT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro One World Chain (OWCT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů OWCT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu OWCT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro OWCT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuOWCT!

Předpověď ceny OWCT

Chcete vědět, kam může OWCT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen OWCT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.