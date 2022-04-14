Tokenomika pro Nostra (NSTR)

Tokenomika pro Nostra (NSTR)

Zjistěte klíčové informace o Nostra (NSTR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Nostra (NSTR)

Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience.

With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users.

NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra’s evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone.

Oficiální webové stránky:
https://nostra.finance/
Bílá kniha:
https://docs.nostra.finance/

Nostra (NSTR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nostra (NSTR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M
Historické maximum:
$ 0.220377
$ 0.220377$ 0.220377
Historické minimum:
$ 0.02024081
$ 0.02024081$ 0.02024081
Aktuální cena:
$ 0.02361819
$ 0.02361819$ 0.02361819

Tokenomika Nostra (NSTR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Nostra (NSTR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NSTR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NSTR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NSTR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNSTR!

Předpověď ceny NSTR

Chcete vědět, kam může NSTR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NSTR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.