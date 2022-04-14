Tokenomika pro Nostra (NSTR)
Informace o Nostra (NSTR)
Nostra is the crypto Super App where you can fulfill all your crypto needs in one place. Say goodbye to navigating multiple applications and hello to a seamless crypto experience.
With Nostra, you can lend, borrow, swap, and bridge cryptocurrencies. Whether you're looking to earn interest, trade assets, or diversify your portfolio, Nostra offers a secure and user-friendly interface ready to onboard the next one billion users.
NSTR is the governance token powering Nostra. By holding NSTR, you will have a direct voice in shaping Nostra’s evolution and driving our shared vision: delivering decentralized financial services to everyone.
Nostra (NSTR): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nostra (NSTR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Nostra (NSTR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Nostra (NSTR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NSTR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NSTR, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Předpověď ceny NSTR
Prohlášení
