Tokenomika pro Noooomeme (NOOOO)

Zjistěte klíčové informace o Noooomeme (NOOOO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Noooomeme (NOOOO)

Welcome to $NOOOO, the revolutionary meme ​coin that transcends mere investment. ​Embrace a currency that embodies hope, unity, ​and the collective power of positive ​intentions. Join our journey of faith and ​financial empowerment.

We are $NOOOO on Solana! With $NOOOO brain cells, $NOOOO will rise to the top. $NOOOO!

Libs meltdown $NOOOO meltsup - you are not bullish enough on Liberal Meltdowns. The blue collar memecoin on Solana .

The dogecoin of politics On the solana blockchain, They know the irl NOOOO meme, and it evokes emotion- disgust for woke ideology and because of that $NOOOO will exceed $1B mc quicker then you faded it anon.. billions.

Oficiální webové stránky:
https://noooo.meme/

Noooomeme (NOOOO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Noooomeme (NOOOO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 543.80K
$ 543.80K
Celkový objem:
$ 997.77M
$ 997.77M
Objem v oběhu:
$ 997.77M
$ 997.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 543.80K
$ 543.80K
Historické maximum:
$ 0.00755141
$ 0.00755141
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0005452
$ 0.0005452

Tokenomika Noooomeme (NOOOO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Noooomeme (NOOOO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NOOOO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NOOOO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NOOOO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNOOOO!

Předpověď ceny NOOOO

Chcete vědět, kam může NOOOO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen NOOOO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.