Tokenomika pro Niftyx Protocol (SHROOM)

Zjistěte klíčové informace o Niftyx Protocol (SHROOM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Niftyx Protocol (SHROOM)

Niftyx is building a decentralised protocol for NFT trading and minting.

The project is building the infrastructure required to easily deploy and connect niche-focused global NFT markets ensuring a neutral playing field for creators, users and private firms.

Solutions for several market verticals are being deployed, starting with Gaming and with upcoming services for Music and Fashion NFTs among others.

The protocol uses EVM-compatible standards and operates under a DAO model, being 100% community-owned and driven.

Oficiální webové stránky:
https://www.niftyx.org/

Niftyx Protocol (SHROOM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Niftyx Protocol (SHROOM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 505.94K
$ 505.94K
Celkový objem:
$ 65.56M
$ 65.56M
Objem v oběhu:
$ 51.39M
$ 51.39M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 645.47K
$ 645.47K
Historické maximum:
$ 1.29
$ 1.29
Historické minimum:
$ 0.00362545
$ 0.00362545
Aktuální cena:
$ 0.00984581
$ 0.00984581

Tokenomika Niftyx Protocol (SHROOM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Niftyx Protocol (SHROOM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SHROOM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SHROOM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SHROOM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHROOM!

Předpověď ceny SHROOM

Chcete vědět, kam může SHROOM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SHROOM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.