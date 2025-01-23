Tokenomika pro Neuravox ($VOX)
Informace o Neuravox ($VOX)
NeuraVox Project Description
Launched on January 23, 2025, NeuraVox ($VOX) is an AI-powered communication platform built on Ethereum, designed to enhance engagement in the crypto space. It provides customizable AI voice agents that help Web3 projects, traders, and influencers host automated AMAs, investor pitches, and community interactions on platforms like Telegram and X.
NeuraVox addresses the need for consistent communication by offering 24/7 AI-driven engagement, ensuring projects can maintain a professional presence without relying on manual efforts. The AI agents are tailored to each project, delivering accurate, real-time responses to community inquiries.
Key Features:
AI Voice Agents: Fully customizable, available 24/7 to host AMAs and engage communities. Revenue-Sharing Model: Token holders earn rewards from platform revenues by staking $VOX. Tokenomics: The entire supply is allocated to liquidity, with a 5% team allocation and a 60-day vesting period. Security: Audited contracts, KYC-verified team, and liquidity locked for 365 days. Growth Strategy: Ongoing partnerships with key opinion leaders and continuous platform improvements. NeuraVox’s long-term vision is to become the leading AI-driven communication solution for Web3, expanding its capabilities to include voice recognition, multi-language support, and broader integrations across the crypto ecosystem.
Neuravox ($VOX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Neuravox ($VOX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Neuravox ($VOX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Neuravox ($VOX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $VOX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $VOX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $VOX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$VOX!
Předpověď ceny $VOX
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.