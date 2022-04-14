Tokenomika pro Nest AI by Virtuals (NEST)
Informace o Nest AI by Virtuals (NEST)
Nest AI is an autonomous intelligence designed to understand, respond, and act in DeFi without human intervention. Combining the power of DeFi and AI (DeFAI), it educates, simplifies, and optimizes strategies to empower users of all levels. From yield farming to advanced restaking protocols, Nest AI provides actionable insights and tailored solutions. Powered by YieldNest, it’s your DeFi guide and optimizer.
Nest AI by Virtuals (NEST): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Nest AI by Virtuals (NEST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Nest AI by Virtuals (NEST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Nest AI by Virtuals (NEST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů NEST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu NEST, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro NEST rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNEST!
