Tokenomika pro MXNB (MXNB)

Zjistěte klíčové informace o MXNB (MXNB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o MXNB (MXNB)

MXNB Stablecoin is a cutting-edge, fiat-collateralized stablecoin designed to bridge the gap between traditional finance and blockchain technology. MXNB is backed by the Mexican Peso (MXN) and built on the Ethereum ERC-20 standard, ensuring seamless compatibility with a variety of wallets and exchanges.

Imagine enabling seamless cross-border transactions for multinational corporations, providing instant settlement and liquidity for trade finance, or offering a stable, secure investment vehicle for institutional investors seeking exposure to the Mexican market—all with the efficiency and reliability of MXNB.

Financial Inclusion: MXNB aims to revolutionize the digital economy by providing a stable, efficient medium for international transactions, remittances, and commerce. By leveraging blockchain technology, MXNB ensures real-time settlement and reduced transaction costs.

Regulatory Compliance: MXNB adheres to international AML/CFT standards, ensuring secure and compliant transactions.

Market Entry: Although MXNB tokens are not yet available on exchanges listed on CoinGecko, updates will be provided as soon as the token is launched and available for trading.

Expected Launch: Stay informed about the launch and price movements of MXNB by adding it to your CoinGecko watchlist. With a strategic roadmap in place, MXNB is set to become a pivotal player in the financial services industry, offering robust interoperability across financial platforms.

Oficiální webové stránky:
https://mxnb.mx/

MXNB (MXNB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MXNB (MXNB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 409.42K
$ 409.42K$ 409.42K
Celkový objem:
$ 7.48M
$ 7.48M$ 7.48M
Objem v oběhu:
$ 7.48M
$ 7.48M$ 7.48M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 409.42K
$ 409.42K$ 409.42K
Historické maximum:
$ 0.060571
$ 0.060571$ 0.060571
Historické minimum:
$ 0.0474663
$ 0.0474663$ 0.0474663
Aktuální cena:
$ 0.054751
$ 0.054751$ 0.054751

Tokenomika MXNB (MXNB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MXNB (MXNB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MXNB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MXNB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MXNB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMXNB!

Předpověď ceny MXNB

Chcete vědět, kam může MXNB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MXNB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.