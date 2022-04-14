Tokenomika pro motion (MOTION)
Informace o motion (MOTION)
MOTION is a meme community on Solana, The project was fair-launched on LaunchLab, This is a purely community-driven project.
MOTION is the silent engine of every pump, the buzz before the leap.
It’s the FOMO fuel that hits right before you rotate your stack –no matter where you’re heading, as long as you’re moving. Keep chasing volatility. Keep stacking. Keep riding. Stay in $MOTION.
Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.
With a dedicated team and a vibrant community, MOTION aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!
motion (MOTION): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro motion (MOTION), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika motion (MOTION): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro motion (MOTION) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MOTION, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MOTION, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MOTION rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMOTION!
Předpověď ceny MOTION
Chcete vědět, kam může MOTION zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MOTION kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.