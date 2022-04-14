Tokenomika pro Morti (MORTI)
Informace o Morti (MORTI)
What Is Morti?
Morti is a community-focused meme token with a narrative designed to symbolize the end of bear markets and the resurgence of bullish sentiment within the cryptocurrency industry. The project, with its mascot "Morti the Bear Killer," What Is the Purpose of Morti?
The project’s primary goals include:
- Community Building: Morti focuses on cultivating a vibrant and engaged community of believers who share the vision of market resurgence and the return of positive trends.
- Narrative-Driven Growth: Through its compelling story and character, Morti encourages active community participation, promoting the creation of memes, content, and discussions that support the project’s growth.
Its a meme token with no advertised utility
Morti (MORTI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Morti (MORTI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Morti (MORTI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Morti (MORTI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MORTI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MORTI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
