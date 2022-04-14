Tokenomika pro Moove Protocol (MOOVE)

Tokenomika pro Moove Protocol (MOOVE)

Zjistěte klíčové informace o Moove Protocol (MOOVE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Moove Protocol (MOOVE)

Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products.

Oficiální webové stránky:
https://mooveprotocol.ai

Moove Protocol (MOOVE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Moove Protocol (MOOVE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 31.81K
Celkový objem:
$ 23.00M
Objem v oběhu:
$ 22.89M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 31.96K
Historické maximum:
$ 0.230077
Historické minimum:
$ 0.00130895
Aktuální cena:
$ 0.00138528
Tokenomika Moove Protocol (MOOVE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Moove Protocol (MOOVE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MOOVE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MOOVE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MOOVE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMOOVE!

Předpověď ceny MOOVE

Chcete vědět, kam může MOOVE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MOOVE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.