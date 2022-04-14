Tokenomika pro MoonPup (MPUP)

Zjistěte klíčové informace o MoonPup (MPUP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o MoonPup (MPUP)

A meme token based on a DeepSeek R1 conversation. For every new LLM the crypto community adopts a "mascot" the represents it's capabilities and celebrates innovation. MoonPup celebrates the mixing of crypto and AI by going to deepseek for all advice related to branding, promotions and community management. It's a fun experiment of a meme token, meant to highlight the intersection we share with the current state of AI.

Oficiální webové stránky:
https://ogmpupsol.com

MoonPup (MPUP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MoonPup (MPUP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 65.74K
Celkový objem:
$ 999.78M
Objem v oběhu:
$ 999.78M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 65.74K
Historické maximum:
$ 0.00476901
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika MoonPup (MPUP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MoonPup (MPUP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MPUP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MPUP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MPUP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMPUP!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.