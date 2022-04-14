Tokenomika pro monkey puppet (PEDRO)

Zjistěte klíčové informace o monkey puppet (PEDRO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o monkey puppet (PEDRO)

Monkey Puppet (PEDRO) is a fun token designed to embrace the awkward, side-eyed monkey character from the popular monkey reaction images and gif. Pedro's community will continue to create new artwork, phrases, memes, profile pics, and tools to spread the word about Pedro and his loveable, side-eyed glance. There have been talks to bring this character to life through AI allowing him to give his own reaction to posts on X and in the community chatroom.

Oficiální webové stránky:
https://monkeypuppet.xyz/

monkey puppet (PEDRO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro monkey puppet (PEDRO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 47.86K
Celkový objem:
$ 999.77M
Objem v oběhu:
$ 999.77M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 47.86K
Historické maximum:
$ 0.00121581
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika monkey puppet (PEDRO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro monkey puppet (PEDRO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PEDRO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PEDRO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PEDRO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPEDRO!

Předpověď ceny PEDRO

Chcete vědět, kam může PEDRO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PEDRO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.