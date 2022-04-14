Tokenomika pro Mito (MITO)
Informace o Mito (MITO)
MITO is a next-generation Decentralized Finance AI (DEFAI) ecosystem, integrating AI-powered trading, automated staking, and intelligent liquidity management to create a self-sustaining, high-performance decentralized financial network. MITO (MITO) – The Future of AI-Driven Spot & Futures Trading. MITO is a next-generation blockchain ecosystem that integrates AI-Powered Spot & Futures Quant Trading, Real-World Asset (RWA) Mining, and DeFi Staking into a scalable and self-sustaining decentralized finance protocol.
With a fixed supply of 500 million tokens and a deflationary tokenomics model, MITO ensures sustainable liquidity, AI-driven automated trading, and enhanced staking incentives, optimizing long-term value growth and price stability.
Mito (MITO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mito (MITO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Mito (MITO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Mito (MITO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů MITO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu MITO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro MITO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMITO!
Předpověď ceny MITO
Chcete vědět, kam může MITO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MITO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.