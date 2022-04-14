Tokenomika pro Mito (MITO)

Zjistěte klíčové informace o Mito (MITO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Mito (MITO)

MITO is a next-generation Decentralized Finance AI (DEFAI) ecosystem, integrating AI-powered trading, automated staking, and intelligent liquidity management to create a self-sustaining, high-performance decentralized financial network. MITO (MITO) – The Future of AI-Driven Spot & Futures Trading. MITO is a next-generation blockchain ecosystem that integrates AI-Powered Spot & Futures Quant Trading, Real-World Asset (RWA) Mining, and DeFi Staking into a scalable and self-sustaining decentralized finance protocol.

With a fixed supply of 500 million tokens and a deflationary tokenomics model, MITO ensures sustainable liquidity, AI-driven automated trading, and enhanced staking incentives, optimizing long-term value growth and price stability.

Oficiální webové stránky:
https://www.mito.gg/
Bílá kniha:
https://mito-defai.gitbook.io/mito.gg

Mito (MITO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mito (MITO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 17.55M
$ 17.55M
Celkový objem:
$ 500.00M
$ 500.00M
Objem v oběhu:
$ 76.97M
$ 76.97M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 114.01M
$ 114.01M
Historické maximum:
$ 0.706718
$ 0.706718
Historické minimum:
$ 0.194087
$ 0.194087
Aktuální cena:
$ 0.22802
$ 0.22802

Tokenomika Mito (MITO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mito (MITO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MITO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MITO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MITO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMITO!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.