Dnešní aktuální cena Mitosis je 0.09911 USD. Sledujte aktualizace cen MITO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend MITO.

Kurz Mitosis(MITO)

Aktuální cena 1 MITO na USD

$0.09911
$0.09911$0.09911
-3.50%1D
USD
Graf aktuální ceny Mitosis (MITO)
Informace o ceně Mitosis (MITO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.09419
$ 0.09419$ 0.09419
Nejnižší za 24 h
$ 0.10387
$ 0.10387$ 0.10387
Nejvyšší za 24 h

$ 0.09419
$ 0.09419$ 0.09419

$ 0.10387
$ 0.10387$ 0.10387

--
----

--
----

+0.08%

-3.50%

-19.16%

-19.16%

Cena Mitosis (MITO) v reálném čase je $ 0.09911. Za posledních 24 hodin se MITO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.09419 do maxima $ 0.10387, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena MITO v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena MITO se za poslední hodinu změnila o +0.08%, za 24 hodin o -3.50% a za posledních 7 dní o -19.16%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Mitosis (MITO)

$ 19.45M
$ 19.45M$ 19.45M

$ 97.83K
$ 97.83K$ 97.83K

$ 99.11M
$ 99.11M$ 99.11M

196.27M
196.27M 196.27M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.62%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Mitosis je $ 19.45M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 97.83K. Objem v oběhu MITO je 196.27M, přičemž celková zásoba je 1000000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 99.11M.

Historie cen v USD pro Mitosis (MITO)

Sledujte změny cen Mitosis pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0035947-3.50%
30 dní$ -0.04666-32.01%
60 dní$ -0.10489-51.42%
90 dní$ +0.08911+891.10%
Změna ceny Mitosis dnes

Dnes zaznamenal MITO změnu o $ -0.0035947 (-3.50%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Mitosis za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.04666 (-32.01%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Mitosis za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u MITO ke změně o $ -0.10489 (-51.42%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Mitosis za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.08911 (+891.10%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Mitosis (MITO)?

Podívejte se na stránku Historie cen Mitosis.

Co je Mitosis (MITO)

Mitosis is a DeFi protocol that transforms illiquid liquidity positions into programmable, composable building blocks by converting user deposits into Vanilla Assets on the Mitosis Chain, which can then be committed to yield-generating opportunities through Matrix (curated campaigns) or EOL (collective governance-driven allocation). The protocol solves DeFi's liquidity inefficiency problems by aggregating individual deposits to provide collective bargaining power for accessing premium yields previously exclusive to large participants, while enabling position tokens (miAssets/maAssets) to be traded, used as collateral, or combined into sophisticated financial instruments. Through its three-token system (MITO, gMITO, LMITO) and governance mechanisms, Mitosis creates sustainable incentive alignment that democratizes access to superior yields while enabling advanced financial engineering capabilities previously unavailable in decentralized finance.

Mitosis je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Mitosis investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu MITOa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Mitosis na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Mitosis a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Mitosis (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Mitosis (MITO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Mitosis (MITO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Mitosis.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Mitosis!

Tokenomika pro Mitosis (MITO)

Pochopení tokenomiky Mitosis (MITO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu MITO hned teď!

Jak nakupovat Mitosis (MITO)

Snažíte se zjistit, jak koupit Mitosis? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Mitosis podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

MITO na místní měny

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Mitosis

Jakou hodnotu má dnes Mitosis (MITO)?
Aktuální cena MITO v USD je 0.09911 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena MITO v USD?
Aktuální cena MITO v USD je $ 0.09911. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Mitosis?
Tržní kapitalizace MITO je $ 19.45M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem MITO v oběhu?
Objem MITO v oběhu je 196.27M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) MITO?
MITO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) MITO?
MITO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování MITO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování MITO je $ 97.83K USD.
Dosáhne MITO letos vyšší ceny?
MITO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenMITO, kde najdete podrobnější analýzu.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží", a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

