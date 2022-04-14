Tokenomika pro Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

Zjistěte klíčové informace o Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD)

mRE7YIELD is a Liquid Yield Token (LYT) that provides on-chain exposure to institutional-grade DeFi yield strategies. Risk-managed by Re7 Capital, mRE7YIELD dynamically reallocates across multiple high-yield DeFi opportunities, optimizing risk-adjusted returns while maintaining full liquidity. Strategies include liquidity provisioning, lending, restaking, funding rate arbitrage, and options arbitrage. As a fully liquid ERC-20 token, mRE7YIELD enables composability across DeFi protocols, allowing users to earn yield while retaining flexibility in managing their assets.

Oficiální webové stránky:
https://midas.app/mre7yield
Bílá kniha:
https://docs.midas.app/

Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.47M
Celkový objem:
$ 4.33M
Objem v oběhu:
$ 4.33M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.47M
Historické maximum:
$ 1.032
Historické minimum:
$ 1.0
Aktuální cena:
$ 1.032
Tokenomika Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Midas mRe7YIELD (MRE7YIELD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MRE7YIELD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MRE7YIELD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MRE7YIELD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMRE7YIELD!

Předpověď ceny MRE7YIELD

Chcete vědět, kam může MRE7YIELD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MRE7YIELD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.