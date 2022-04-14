Tokenomika pro Mercurial (MER)

Zjistěte klíčové informace o Mercurial (MER), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Mercurial (MER)

Mercurial is stableswaps on steroids. On top of high efficiency/ low slippage swaps, we introduce dynamic fees and dynamic capital allocations to greatly improve profit potential for LPs, and liquidity depth for users.

Two major innovations:

  • Dynamic fees: where fees are increased in periods of high volatility to increase LP profit and lowered in periods of low volatility to increase trading incentives
  • Dynamic capital allocation: where we deploy assets in the pools to yield generating opportunities across the Solana ecosystem.

Mercurial aims to become the “one stop shop” for stable liquidity, helping to improve diversity and liquidity for stables on Solana, which is a major part of the DeFi use cases.

Oficiální webové stránky:
https://www.mercurial.finance/

Mercurial (MER): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Mercurial (MER), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 66.54K
$ 66.54K$ 66.54K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 563.02M
$ 563.02M$ 563.02M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 118.18K
$ 118.18K$ 118.18K
Historické maximum:
$ 1.9
$ 1.9$ 1.9
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00011817
$ 0.00011817$ 0.00011817

Tokenomika Mercurial (MER): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Mercurial (MER) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MER, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MER, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MER rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMER!

Předpověď ceny MER

Chcete vědět, kam může MER zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MER kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

