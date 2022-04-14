Tokenomika pro MCP AI (MCP)

Zjistěte klíčové informace o MCP AI (MCP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o MCP AI (MCP)

MCP AI is an open-source protocol that simplifies how AI models interact with external data and tools. Known as the "USB-C of AI," it enables seamless, real-time data access and task execution through a unified interface. From coding to enterprise solutions, MCP supports diverse applications with a growing ecosystem of community tools. it’s set to redefine AI integration.Simplifying AI, amplifying possibilities. $MCP

Oficiální webové stránky:
https://mcpai.site

MCP AI (MCP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro MCP AI (MCP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.06K
$ 9.06K$ 9.06K
Celkový objem:
$ 99,946.22T
$ 99,946.22T$ 99,946.22T
Objem v oběhu:
$ 99,946.22T
$ 99,946.22T$ 99,946.22T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.06K
$ 9.06K$ 9.06K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika MCP AI (MCP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro MCP AI (MCP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MCP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MCP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MCP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMCP!

Předpověď ceny MCP

Chcete vědět, kam může MCP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MCP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

