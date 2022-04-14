Tokenomika pro Main Character Energy (MCEN)

Tokenomika pro Main Character Energy (MCEN)

Zjistěte klíčové informace o Main Character Energy (MCEN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Main Character Energy (MCEN)

The project is a MEME coin that was started because of several unserious projects that are hitting this space. It is called Main Character Energy to unify holders as a team and make everyone feel special. We have built a great base community that works together already and we want to grow it. We want to show that legit memecoins can bring people together, empowering everyone of having a truly nice experience.

Oficiální webové stránky:
https://maincharacterenergy.club/

Main Character Energy (MCEN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Main Character Energy (MCEN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 35.67K
Celkový objem:
$ 998.45M
Objem v oběhu:
$ 998.45M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 35.67K
Historické maximum:
$ 0.00449789
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Main Character Energy (MCEN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Main Character Energy (MCEN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MCEN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MCEN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MCEN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMCEN!

Předpověď ceny MCEN

Chcete vědět, kam může MCEN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen MCEN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.