Ludus is an AI-powered platform designed to support full-stack game development and design. The platform offers an app-suite of agentic AI tools that assist users in creating game assets, managing character behaviors, generating 3D models, and implementing advanced gameplay features such as adaptive NPC behavior and procedural content generation. Ludus provides developers—regardless of their technical background—with accessible, no-code solutions to build immersive, intelligent, and interactive game environments. The platform is powered by the $LUDUS token on the Ethereum network.
Tokenomika Ludus (LUDUS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Ludus (LUDUS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů LUDUS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu LUDUS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
