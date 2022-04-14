Tokenomika pro Longevity AI (LONGAI)

Zjistěte klíčové informace o Longevity AI (LONGAI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Longevity AI (LONGAI)

Decentralized Longevity Research AI Agent

Purpose: A DeSci (Decentralized Science) AI agent to improve Bryan Johnson's Blueprint Protocol by reading every single research paper published in bioRxiv & medRxiv. Community-driven longevity research.

Utility: None, its an AI memecoin.

Notes:

  • Fair launched on Pump.fun.
  • 5000 holders at the time or writing.
  • The founder's (me) identity is shared publicly (doxxed)

Oficiální webové stránky:
https://longevities.fun

Longevity AI (LONGAI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Longevity AI (LONGAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 19.75K
Celkový objem:
$ 879.04M
Objem v oběhu:
$ 879.04M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 19.75K
Historické maximum:
$ 0.00109011
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Longevity AI (LONGAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Longevity AI (LONGAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LONGAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LONGAI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LONGAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLONGAI!

Předpověď ceny LONGAI

Chcete vědět, kam může LONGAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LONGAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.


Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.