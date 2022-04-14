Tokenomika pro Lets Get This Bread (LGTB)

Zjistěte klíčové informace o Lets Get This Bread (LGTB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Lets Get This Bread (LGTB)

$LGTB (Let’s Get This Bread) is a new memecoin on the Solana Blockchain that launched on Meteora’s M3M3 staking protocol. Based on the classic meme "Lets Get This Bread", it is designed for hustlers and go-getters, embodying the relentless optimism of securing wins and stacking rewards. The token allows holders to stake $LGTB on Meteora's M3M3 platform to earn more tokens and SOL rewards that accrue through trading fees.

Oficiální webové stránky:
https://x.com/LGTBonSol

Lets Get This Bread (LGTB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Lets Get This Bread (LGTB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 59.87K
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 10.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 59.87K
Historické maximum:
$ 0.00283765
Historické minimum:
$ 0.0000046
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Lets Get This Bread (LGTB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Lets Get This Bread (LGTB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LGTB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LGTB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LGTB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLGTB!

Předpověď ceny LGTB

Chcete vědět, kam může LGTB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LGTB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.