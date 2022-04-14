Tokenomika pro LAWN (LAWN)

Zjistěte klíčové informace o LAWN (LAWN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o LAWN (LAWN)

LAWN is a meme based token Founded by ex TikTok/Snapchat trends expert Nick Kaufman, who has spent over a decade of his career studying memes and trends as a paid career. On 21 December, Los Angeles time, he launched a meme coin called LAWN (A take off of Lions Roaring). The image associated is also known as a meme on Reddit as polite lion, the funny looking taxidermied lion behind the meme is currently at the Shanghai Natural History museum. Look at that smile.

Oficiální webové stránky:
https://t.me/lawnrarcommunity

LAWN (LAWN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro LAWN (LAWN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 11.44K
$ 11.44K$ 11.44K
Celkový objem:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.44K
$ 11.44K$ 11.44K
Historické maximum:
$ 0.00275051
$ 0.00275051$ 0.00275051
Historické minimum:
$ 0.00000655
$ 0.00000655$ 0.00000655
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika LAWN (LAWN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro LAWN (LAWN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů LAWN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu LAWN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro LAWN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuLAWN!

Předpověď ceny LAWN

Chcete vědět, kam může LAWN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen LAWN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.