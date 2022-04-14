Tokenomika pro Kroak on Kaspa (KROAK)

Zjistěte klíčové informace o Kroak on Kaspa (KROAK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Kroak on Kaspa (KROAK)

$KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto.

Oficiální webové stránky:
https://www.kroakonkaspa.com/

Kroak on Kaspa (KROAK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kroak on Kaspa (KROAK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 291.75K
$ 291.75K
Celkový objem:
$ 690.00M
$ 690.00M
Objem v oběhu:
$ 690.00M
$ 690.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 291.75K
$ 291.75K
Historické maximum:
$ 0.00371105
$ 0.00371105
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00042283
$ 0.00042283

Tokenomika Kroak on Kaspa (KROAK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kroak on Kaspa (KROAK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KROAK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KROAK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KROAK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKROAK!

Předpověď ceny KROAK

Chcete vědět, kam může KROAK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KROAK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

