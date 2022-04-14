Tokenomika pro Krex (KREX)

Zjistěte klíčové informace o Krex (KREX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Krex (KREX)

The Krex Project is a groundbreaking fusion of storytelling, cryptocurrency, and advanced blockchain technology, designed to revolutionize the way we view digital ecosystems. At its core, it blends a vibrant fictional narrative with real-world crypto innovation, creating a unique and engaging platform for investors and enthusiasts alike.

Key Highlights:

The Visionary Leader – Krex: Krex, a half-human, half-reptile cryptographer, is the central figure of this project. His mission? To secure the Kaspa blockchain while empowering the crypto community through innovation, inclusivity, and unparalleled opportunities.

KREX Token: The project is anchored by the KREX Token, a revolutionary asset built on the KRC-20 network.

It offers not just wealth-building opportunities but also unique perks like digital superpowers, exclusive club memberships, and access to special features on the Kasparex platform. Kasparex Ecosystem: A hub for creativity and growth, Kasparex.com is the ultimate platform for:

Launching new tokens tied to the ongoing story. Supporting community-driven initiatives. Offering tools for project creation and collaboration. Dynamic Narrative: The project introduces a story-driven approach where every token, character, and feature is part of a larger narrative called "Krex's Chronicles". Investors not only benefit financially but also become part of an evolving tale within Kaspaland, making the experience immersive and rewarding.

XEN-B Club: An exclusive group for the most loyal and high-net-worth investors, offering unparalleled networking opportunities and access to premium features, airdrops, and decision-making in the Kasparex ecosystem.

Oficiální webové stránky:
https://www.kasparex.com
Bílá kniha:
https://www.kasparex.com/_files/ugd/de4185_bd8c88c240894ad589cb470e25f2e51e.pdf

Krex (KREX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Krex (KREX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Historické maximum:
Historické minimum:
Aktuální cena:
Tokenomika Krex (KREX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Krex (KREX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KREX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KREX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KREX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKREX!

Předpověď ceny KREX

Chcete vědět, kam může KREX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KREX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.