Tokenomika pro Krex (KREX)
Informace o Krex (KREX)
The Krex Project is a groundbreaking fusion of storytelling, cryptocurrency, and advanced blockchain technology, designed to revolutionize the way we view digital ecosystems. At its core, it blends a vibrant fictional narrative with real-world crypto innovation, creating a unique and engaging platform for investors and enthusiasts alike.
Key Highlights:
The Visionary Leader – Krex: Krex, a half-human, half-reptile cryptographer, is the central figure of this project. His mission? To secure the Kaspa blockchain while empowering the crypto community through innovation, inclusivity, and unparalleled opportunities.
KREX Token: The project is anchored by the KREX Token, a revolutionary asset built on the KRC-20 network.
It offers not just wealth-building opportunities but also unique perks like digital superpowers, exclusive club memberships, and access to special features on the Kasparex platform. Kasparex Ecosystem: A hub for creativity and growth, Kasparex.com is the ultimate platform for:
Launching new tokens tied to the ongoing story. Supporting community-driven initiatives. Offering tools for project creation and collaboration. Dynamic Narrative: The project introduces a story-driven approach where every token, character, and feature is part of a larger narrative called "Krex's Chronicles". Investors not only benefit financially but also become part of an evolving tale within Kaspaland, making the experience immersive and rewarding.
XEN-B Club: An exclusive group for the most loyal and high-net-worth investors, offering unparalleled networking opportunities and access to premium features, airdrops, and decision-making in the Kasparex ecosystem.
Krex (KREX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Krex (KREX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Krex (KREX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Krex (KREX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KREX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KREX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro KREX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKREX!
Předpověď ceny KREX
Chcete vědět, kam může KREX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KREX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.