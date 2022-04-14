Tokenomika pro KIP (KIP)
Informace o KIP (KIP)
Founded by AI PhDs and veterans, KIP Protocol is a decentralized AI framework for owners of AI apps, models and knowledge bases to deploy, connect and monetise their AI assets in Web3. It solves critical but neglected problems faced by AI developers to build decentralized AI products. A past winner of the Chainlink hackathon, the technology underlying KIP Protocol has been battle-tested commercially since 2022, and KIP boasts clients ranging from governments, NGOs, universities and large Web3 organisations. KIP tech is also used in innovative B2C platforms launching tokenised AI Agents, putting KIP at the cutting edge of DeAI development.
KIP (KIP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KIP (KIP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen.
Tokenomika KIP (KIP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro KIP (KIP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KIP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KIP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.