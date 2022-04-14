Tokenomika pro KIP (KIP)

Zjistěte klíčové informace o KIP (KIP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o KIP (KIP)

Founded by AI PhDs and veterans, KIP Protocol is a decentralized AI framework for owners of AI apps, models and knowledge bases to deploy, connect and monetise their AI assets in Web3. It solves critical but neglected problems faced by AI developers to build decentralized AI products. A past winner of the Chainlink hackathon, the technology underlying KIP Protocol has been battle-tested commercially since 2022, and KIP boasts clients ranging from governments, NGOs, universities and large Web3 organisations. KIP tech is also used in innovative B2C platforms launching tokenised AI Agents, putting KIP at the cutting edge of DeAI development.

Oficiální webové stránky:
https://kip.pro

KIP (KIP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro KIP (KIP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.08M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 1.96B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.48M
Historické maximum:
$ 0.0447057
Historické minimum:
$ 0.00046189
Aktuální cena:
$ 0.00055774
Tokenomika KIP (KIP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro KIP (KIP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KIP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KIP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KIP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKIP!

Předpověď ceny KIP

Chcete vědět, kam může KIP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KIP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.