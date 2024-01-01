Tokenomika pro Kinka (XNK)

Tokenomika pro Kinka (XNK)

Zjistěte klíčové informace o Kinka (XNK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Kinka (XNK)

Kinka Gold is issued by one of Japan’s oldest and most prestigious gold trading houses, Daiichi Commodities (8746.T) in conjunction with Crowdbank - the Japan's largest Crowdfunding Platform. The $XNK token is 100% reserve-backed by real physical gold stored in bankrupt-remote vaults that have been fully audited and which are compliant with all Japanese FSA regulations.  Each $XNK will be worth 1 fine troy ounce of pure gold.  As Daiichi Commodities adds more gold to the vault, more $XNK tokens will be issued for use in DeFi, Web3, and the entire crypto space.

Oficiální webové stránky:
https://kinka-gold.com
Bílá kniha:
https://kinka-gold.com/wp-content/uploads/2024/01/Kinka_white-paper_ver2.pdf

Kinka (XNK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kinka (XNK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M
Celkový objem:
$ 482.00
$ 482.00$ 482.00
Objem v oběhu:
$ 482.00
$ 482.00$ 482.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M
Historické maximum:
$ 4,846.93
$ 4,846.93$ 4,846.93
Historické minimum:
$ 221.86
$ 221.86$ 221.86
Aktuální cena:
$ 3,354.8
$ 3,354.8$ 3,354.8

Tokenomika Kinka (XNK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kinka (XNK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů XNK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu XNK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro XNK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuXNK!

Předpověď ceny XNK

Chcete vědět, kam může XNK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen XNK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.