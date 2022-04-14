Tokenomika pro Kick (KICK)

Tokenomika pro Kick (KICK)

Zjistěte klíčové informace o Kick (KICK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Kick (KICK)

Kick Ecosystem describes itself as a set of synergistically interacting fintech tools that form a “one-stop-shop” for every user from all over the world. These transformative tools cover all financial needs. KickToken acts as a central currency, which resides on the Ethereum platform.

Kick Ecosystem offers a productive approach to cryptocurrency investors by identifying the needs of the modern world. The ecosystem comprises an exchange (KickEX.com), a referral program KickRef (ref.kickex.com), a white label token sale solution (KickDesk), STO listing and trading, a unified login system (KickID), a multicurrency wallet (KickWallet), a crypto payment gateway (KickPay), ad network integration (KickCPA), a mobile app (KickMobile), a messaging service (KickMessenger), a crypto markets research institute KickAcademy (academy.kickex.com) and exchange-pricing solutions (AICO and IECO).

For more information on the token and ecosystem please visit KickEX.com and ref.kickex.com

Oficiální webové stránky:
https://kickecosystem.com/
Bílá kniha:
http://www.kickico.com/whitepaper

Kick (KICK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kick (KICK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 630.38K
$ 630.38K
Celkový objem:
$ 121.45M
$ 121.45M
Objem v oběhu:
$ 121.45M
$ 121.45M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 630.38K
$ 630.38K
Historické maximum:
$ 0.188833
$ 0.188833
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00519038
$ 0.00519038

Tokenomika Kick (KICK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Kick (KICK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KICK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KICK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KICK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKICK!

Předpověď ceny KICK

Chcete vědět, kam může KICK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KICK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

