Tokenomika pro Keira (KEIRA)

Zjistěte klíčové informace o Keira (KEIRA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Keira (KEIRA)

Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She’s not just a tool—she’s a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram.

Her Minions Framework offers specialized modules (or “minions”) that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira’s capabilities into their own platforms.

By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that’s personalized, engaging, and scalable.

https://keira.gg/
https://keira-ai.gitbook.io/keira-litepaper

Keira (KEIRA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Keira (KEIRA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 111.66K
$ 111.66K$ 111.66K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 536.49M
$ 536.49M$ 536.49M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 208.13K
$ 208.13K$ 208.13K
Historické maximum:
$ 0.00288068
$ 0.00288068$ 0.00288068
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00021038
$ 0.00021038$ 0.00021038

Tokenomika Keira (KEIRA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Keira (KEIRA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů KEIRA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu KEIRA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro KEIRA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuKEIRA!

Předpověď ceny KEIRA

Chcete vědět, kam může KEIRA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen KEIRA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.