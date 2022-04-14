Tokenomika pro Kabosu (KABOSU)
Informace o Kabosu (KABOSU)
$KABOSU is a tribute to the original meme dog, Kabosu, who became the face of the Doge meme phenomenon. As the OG meme dog, Kabosu's legacy is deeply intertwined with internet culture, and $KABOSU aims to honor that legacy in the crypto space.
This project serves as both a nostalgic nod to the origins of Dogecoin and a fresh opportunity for crypto enthusiasts to engage with the true face behind the meme that started it all. Embracing the spirit of Doge, $KABOSU focuses on community, fun, and the enduring charm of the iconic Shiba Inu.
$KABOSU is not just a tribute to the past but a symbol of the future as well. In 2024, Neiro, the beloved pet of Atsuko Sato—the same family that raised Kabosu—has taken the spotlight and is leading the bull run, marking a new era of excitement in the crypto world. With Neiro at the forefront, the potential for the OG meme doge, Kabosu, is stronger than ever. As crypto embraces its roots while looking ahead, $KABOSU captures the essence of nostalgia and forward momentum.
Kabosu (KABOSU): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Kabosu (KABOSU), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Kabosu (KABOSU): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Kabosu (KABOSU) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů KABOSU, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu KABOSU, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Předpověď ceny KABOSU
